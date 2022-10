Umbertide, alla Rocca arriva la mostra di arte visuale “Attraversa-Menti”

Sarà inaugurata sabato 8 ottobre alle 17 alla Rocca-Centro per l’Arte Contemporanea la rassegna “Attraversa-Menti”, mostra di arte visuale di pittura, scultura e installazioni.

“Attraversa-Menti” ha l'obiettivo di far vivere l’arte come un incessante viaggio in luoghi e ambiti disparati e in direzioni plurime, come ha suggerito e sollecitato il postmoderno a partire dagli anni '80.

La mostra vuole testimoniare la necessità di una comunicazione non basata su un unico modello ma sulla esigenza di peregrinare liberamente nei vari linguaggi artistici alla continua ricerca di sé, senza l’esigenza di raggiungere un traguardo o una destinazione se non approdi magari imprevedibili da cui ripartire con maggiore consapevolezza.

L’evento curato da Pippo Cosenza e presentato da Andrea Baffoni, con il supporto dell’Associazione culturale “Spazio 121 Arte”, vedrà l’esposizione collettiva delle opere degli artisti: Elia Alunni, Romeo Battisti, Angelisa Bertoloni, Antonia Leonardi, Emilio Leonardi, Teresa Chiaraluce, Pippo Cosenza, Antonio Persichini, Cecilia Piersigilli, Francesco Pujia, Salvo Seria e Roberto Sportellini.

Con “Attraversa-Menti”, l'associazione “Spazio 121” Arte si propone come collante capace di promuovere l’arte come fatto sociale, collettivo e condivisibile per la costruzione di una visione artistica diffusa pronta ad entrare nel mondo plurale e variegato dell’immaginario comune.

Da qui il valore didattico nel processo di integrazione fra l’arte e la comunità del pubblico, di un fare che nella creatività integra la partecipazione sensibile di coloro che stanno dentro e fanno arte con coloro che fuori dal mondo artistico ne sono i fruitori.

La collettiva “Attraversa-Menti” sarà visitabile alla Rocca di Umbertide fino al 6 novembre 2022 dal martedì al giovedì dalle 10.30 alle 12-30 e dalle 16.30 alle 17.30, da venerdì a domenica dalle 10.30 alle 12-30 e dalle 16.30 alle 18.30, chiuso il lunedì. Per informazioni è disponibile il numero 075 9413691.