Umbertide, rimane poco tempo per presentare le domande per il concorso in Comune

Restano ancora poche ore per presentare la domanda per cinque posti in Comune. L'annuncio arriva direttamente dell'ente che ha bandito i concorsi, che scadono alle 23 del 25 maggio, ovvero questa sera.

Nello specifico si tratta di tre unità (di cui una riservata ai volontari in ferma breve o ferma prefissata delle Forze Armate) da inquadrare nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Gli altri due, invece, sono per addetto alle attività produttive con specializzazione tecnica, categoria B.3 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

La domanda di ammissione a concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica compilando l'apposito modulo online disponibile nel sito dell'ente ( www.comune.umbertide.pg.it alla sezione Bandi di Concorso), entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale: ovvero entro le 23 del 25 maggio. Tutti i dettagli sui requisiti richiesti sono disponibili sempre nel sito istituzionale dell'ente.

Per ogni informazione è possibile prendere contatto con l’Ufficio Personale, in Piazza Matteotti 1, oppure chiamando ai numeri 0759419221 – 0759419271 o inviando una Pec a: comune.umbertide@postacert.umbria.it .