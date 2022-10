Umbertide, ricevuto in Comune il neopresidente dell'Accademia dei Riuniti Michele Magrini Alunno

Nei giorni scorsi il sindaco Luca Carizia e l'assessore alla Cultura Sara Pierucci hanno ricevuto in Comune il neo presidente dell'Accademia dei Riuniti, Michele Magrini Alunno. Al presidente Magini Alunno sono arrivate le congratulazioni di sindaco e assessore unitamente all'augurio di buon lavoro al fine di instaurare una proficua collaborazione. Da sindaco e assessore sono stati espressi i ringraziamenti al presidente uscente dell'Accademia, Vittorio Betti, per il lavoro svolto in questi quattro anni di mandato.