Umbertide, procede il percorso che porterà alla sostituzione di tutta l'illuminazione pubblica

Avanza la realizzazione del project financing nel Comune, questa importante collaborazione tra pubblico e privato che porterà alla sostituzione di tutti i 3700 corpi illuminanti presenti nel territorio con altri a tecnologia Led per renderli più efficienti, moderni e con un minore impatto energetico. A renderlo noto è stato l'assessore Pier Giacomo Tosti nel corso della seduta odierna (lunedì 7 novembre) del Consiglio comunale dedicato al question time rispondendo a una interrogazione sull'argomento presentata dal gruppo consiliare di LiberaIlFuturo nella quale veniva chiesto lo stato di avanzamento del progetto a livello comunale.

“Il project financing – ha detto l'assessore Tosti nel corso della risposta - è progetto strategico che abbraccia più aree: quella dei lavori pubblici, quella ambientale e la sfera economica. Come amministrazione – ha aggiunto l'assessore – sono state fatte tante e attente valutazioni e siamo arrivati alla conclusione che si tratti di una scelta vantaggiosa perché porta oggettivi benefici sia per quanto riguarda l'impatto ambientale, sia dal punto di vista economico in un momento di incertezza tariffaria come questo ed anche in quanto consentirà di migliorare la visibilità in alcune aree città”.

“La gara – ha proseguito l'assessore - è stata già indetta e si è conclusa con una proposta di aggiudicazione in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese di cui la capogruppo è la società Telux srl. Si è ora nella fase di verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara. Con l'esito favorevole di tale verifica si potrà procedere all'affidamento della concessione, di conseguenza alla stipula del contratto e successivamente all'approvazione del progetto esecutivo con la consegna dei servizi. Con la consegna dei servizi ricorreranno i 20 anni della concessione”.