Umbertide: prende a martellate una vetrina, denunciato dai carabinieri

Aveva preso a martellate la porta di un locale: i carabinieri denunciano l'autore.

L'episodio è avvenuto sabato quando l'uomo, armato di martello, aveva sferrato alcuni colpi contro il vetro antisfondamento di un portone di un locale pubblico situato nell’abitato di Umbertide, abbandonando poi l’attrezzo e dandosi a precipitosa fuga per le vie del centro storico.

Le indagini avviate dai carabinieri di Umbertide, grazie anche a testimoni e prove, hanno rapidamente consentito di individuare il presunto autore dell’atto vandalico in un 27enne occasionalmente domiciliato in città. Da quanto emerso dalle indagini, solamente la sera prima il giovane sarebbe stato allontanato dal locale ove avrebbe arrecato disturbo agli altri avventori. I fatti avvenuti il mattino successivo sarebbero pertanto inquadrabili in una sorta di rappresaglia per averlo fatto allontanare.