Premio di poesia "Umbertide XXV Aprile", ecco i nomi dei vincitori

Si è svolta nella giornata di ieri la cerimonia di premiazione della 40esima edizione del Premio di poesia “Umbertide XXV Aprile” presso la sala del Centro Socio Culturale San Francesco.

All’iniziativa, tornata finalmente in presenza, dopo due edizioni svolte on line, hanno partecipato gli autori premiati, che sono stati salutati dal sindaco Luca Carizia. Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Centro socio-culturale San Francesco Sergio Bargelli e la presidente della commissione giudicatrice del Premio, Anna Maria Farabbi.

Per l’occasione è stato presentato il video “Noi... pietre viventi della memoria” realizzato lo scorso anno dagli alunni che frequentavano le classi 3A-3B della scuola Primaria "Giuseppe Garibaldi".

"Il Premio nazionale di Poesia Umbertide XXV Aprile – ha detto il sindaco nel suo intervento - quest'anno è arrivato alla sua quarantesima edizione. E' un traguardo significativo che dimostra come questa sia una realtà che si sia consolidata nel corso degli e di come il Premio sia diventato uno degli appuntamenti culturali più attesi e vivaci della scena nazionale. L'auspicio è quello di vedere ancora accrescere il valore indiscusso di questa realtà che da ormai quattro decenni rappresenta uno degli eventi legati al mondo della cultura più alti della nostra città. Un ringraziamento va a tutti gli autori e alle case editrici che ci hanno onorato con la loro partecipazione. Vorrei ringraziare poi, per il lavoro svolto, il Presidente Sergio Bargelli e l’associazione Amici del centro socio culturale San Francesco. Quindi un grazie particolare vorrei riservarlo ai membri della qualificatissima Giuria e alla sua presidente Anna Maria Farabbi.

La presidente della giuria Anna Maria Farabbi ha citato la figura di Aldo Capitini e il suo messaggio "che oggi più che mai – ha detto - è attualissimo e va fatto conoscere a tutti attraverso la realizzazione di iniziative culturali a lui dedicate".

Sergio Bargelli, presidente del Centro Socio Culturale San Francesco, ha ringraziato "tutti i partecipanti, ed in particolar modo i premiati venuti ad Umbertide da varie città italiane, anche molto distanti, che con la loro presenza hanno onorato il Premio e hanno riconosciuto l’importanza di questo appuntamento che consente loro di ritrovarsi e di confrontarsi sul tema della poesia".

La sezione “Poesia edita” è stata vinta da Sergio Berolini con “La sete” (Marco Saya Edizioni, 2020). Il secondo posto è stato appannaggio di Lella De Marchi con “Ipotesi per una bambina cyborg” (Transeuropa, 2020), mentre il terzo posto di Laura Corraducci con “Il passo dell'obbedienza” (Moretti&Vitali, 2020). La sezione “Poesia inedita” è stata vinta da Fabrizio Bregoli, seguito al secondo posto da Claudio Dal Pozzo e al terzo da Lucia Razeto.

Questo l’elenco degli autori segnalati. Per la sezione “Poesia edita”: Maurizio Paganelli con "Libro maestro" (puntoacapo, 2021), Alfredo Panetta con "Ponti sdruppato" (Passigli, 2021), Annalisa Rodeghiro con "A oriente di qualsiasi origine" (Arcipelago Itaca, 2021). Per la sezione “Poesia inedita”: Monia Casadei, Filomena Ciaravella, Gian Pietro Barbieri, Annalisa Rodeghiero e Stefano Sorce.