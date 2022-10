Umbertide, stop alle truffe: fa tappa in città l'incontro promosso dalla polizia

Mettere in guardia tutti i cittadini da possibili tentativi di truffa ai loro danni sia in casa che online. E' l'obiettivo dell'incontro organizzato dal Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello che farà tappa a Umbertide giovedì 3 novembre. L'evento vedrà la partecipazione del vicedirigente del Commissariato di Città di Castello, Dario Lemmi e del responsabile dell'Ufficio controllo del territorio del Commissariato tifernate, ispettore Giancarlo Salvadori. L'incontro fa seguito a quello che ha avuto luogo in città questa estate alcune e ha come obiettivo quello di divulgare alcune buone pratiche per evitare di rimanere vittime di truffe o furti in abitazione. L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e avrà luogo a partire dalle ore 17 presso il Centro socio-culturale San Francesco.