Umbertide, il 25 novembre una passeggiata silenziosa per dire ''Basta alla violenza sulle donne''

Una passeggiata silenziosa per dire stop alla violenza sulle donne. E' questo l'evento di sensibilizzazione che avrà luogo venerdì 25 novembre a Umbertide in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'iniziativa è organizzata dall'associazione “Donne Insieme” ed è patrocinata dal Comune di Umbertide. La camminata silenziosa inizierà alle ore 19 da piazza Matteotti e terminerà in piazza Marx, luogo in cui si trovano due panchine rosse per sensibilizzare la cittadinanza sulla violenza di genere e il nuovo Sportello Antiviolenza che è ospitato presso la Fabbrica Moderna (FA.MO) inaugurato lo scorso 22 ottobre. Tutti coloro che vorranno partecipare alla camminata silenziosa sono invitati a indossare qualcosa di rosso, colore che da sempre contraddistingue la lotta contro la violenza sulle donne. Inoltre, dalla mattina fino alla tarda serata del 25 novembre, in piazza Matteotti saranno esposte delle scarpette rosse per denunciare i soprusi che troppe donne subiscono ancora sulla loro pelle.