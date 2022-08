Umbertide, il pronto soccorso dell'ospedale non chiude

Il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Umbertide non chiude, visita dell'Amministrazione Comunale presso il servizio

Nella mattinata odierna (mercoledì 24 agosto) il sindaco di Umbertide ha effettuato una visita presso i locali del pronto soccorso dell'ospedale cittadino.

All'incontro ha preso parte anche la vicesindaco del comune di Umbertide. Nell'occasione il sindaco ha rassicurato gli operatori sanitari che lavorano presso il presidio che non è prevista alcuna chiusura del pronto soccorso.

Il sindaco ha quindi ribadito che rassicurazioni sulla non chiusura della struttura sono state date dalla presidente della regione Umbria, dall'assessore regionale alla sanità, dal direttore generale della sanità regionale Massimo D'Angelo e dal direttore generale delle Usl Umbria 1 Massimo Braganti con cui nei giorni scorsi ha avuto continui confronti per ribadire l'importanza del pronto soccorso dell'ospedale di Umbertide per la comunità e per i territori limitrofi.

Nel ringraziare tutto il personale medico, infermieristico e la totalità degli operatori sanitari che svolgono il loro prezioso lavoro presso il pronto soccorso, il sindaco ha ribadito la ferma intenzione dell'amministrazione comunale di sostenere con tutte le azioni politiche la tenuta del servizio in futuro.