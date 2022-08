Umbertide, dietro front: il Pronto soccorso non chiude

Mancava l'ufficialità, che ancora non c'è, ma pare che il pronto soccorso a Umbertide non chiuda più.

Una retromarcia in vista delle elezioni o qualcuno che ha capito male, fatto sta che il polverone sollevato è, ormai, sparito.

Dalla Usl Umbria 1, fanno sapere che "Si è trattato di un sopralluogo per verificare i danni del maltempo", per cui niente lavori alla camera calda (la stanza dove sosta-no le ambulanze) e niente spostamento nei locali della guardia medica. E' stato fatto solo un sopralluogo per verificare i danni del maltempo.

Per cui il pronto soccorso di Umbertide è salvo.