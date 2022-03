Umbertide, nuova telecamera per monitorare piazza del Mercato

D'ora in poi ci sarà un occhio elettronico in più in centro storico. Da alcuni giorni è entrata in funzione una nuova telecamera installata nell'area del centro storico, più precisamente in via Vittorio Veneto.

Lo strumento riprenderà l'area di piazza del Mercato, posizionata sotto la Rocca, luogo in cui si svolgono anche molti dei principali eventi della vita cittadina come ad esempio il mercato del mercoledì, eventi musicali e altre iniziative.

Si tratta di di una telecamera grandangolare che consentirà di videosorvegliare un'area molto vasta nella parte sottostante la Rocca, aggiungendo così un controllo importante in un'area caratterizzata dalla concentrazione di persone in specifiche occasioni ma anche nelle giornate del mercato settimanale.

“Il sistema in città si rende ancora più forte con l'installazione di questa nuova telecamera situata presso uno dei punti nevralgici del capoluogo – afferma l'assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini – Questo nuovo dispositivo si aggiunge a quelli già presenti nei pressi della Collegiata e di piazza Matteotti per garantire maggiore sicurezza in una delle zone più importanti di Umbertide. E' la trentesima telecamera per la sicurezza che installiamo da quando ci siamo insediati, che oltre a quelle citate in precedenza hanno riguardato la rotatoria di via Morandi-via Martiri della Libertà e lo svincolo Verna-Calzolaro. Il nostro impegno come Amministrazione nel campo della videosorveglianza non si ferma: stiamo attendendo la graduatoria definitiva da parte del Ministero dell'Interno per incrementare le telecamere al fine di installarne altre per rendere ancor più capillare il monitoraggio del territorio comunale”.