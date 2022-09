Umbetide, giovedì 22 settembre la food blogger Monica Pannacci al Cinema Metropolis

Giovedì 22 settembre tornano gli ospiti al cinema Metropolis, con la food blogger Monica Pannacci per la presentazione del film "Tuesday Club".

Monica Pannacci, di origini umbertidesi, approda su Giallo Zafferano nel 2016 con il suo blog "ricettedelcuore".

Il suo account Instagram, dove sforna ogni giorno golosissime ricette, conta con più di 600 mila follower, e quella che all'inizio sembrava solamente una passione è diventata un vero e proprio lavoro; questo giovedì avrete l'opportunità di incontrarla e di sentire meglio la sua storia.

L'evento inizierà a partire dalle 20,30 con la degustazione gratuita di vini e prodotti tipici a km0 in collaborazione con Gal Alta Umbria – I sapori della terra, per poi proseguire in sala dove Monica introdurrà il film "Tuesday Club - Il Talismano della Felicità", in uscita nazionale proprio giovedì 22 settembre distribuito da Wanted Cinema.



La trama del film: Karen è una donna di mezza età con una famiglia felice e una bella casa, ma quando alla festa del 40° anniversario di matrimonio scopre il tradimento del marito Sten, tutto cambia. Dopo una vita trascorsa a prendersi cura dei figli e del consorte, decide che è tempo di darsi una seconda possibilità: con l’aiuto delle amiche e seguendo la sua passione per la cucina, troverà un nuovo equilibrio.

Il film poi continuerà ad essere proiettato da venerdì 29 settembre per tutta la settimana nella sala Rometti del Cinema Metropolis, che verrà riaperta per l'occasione per una nuova stagione di grande cinema di qualità.