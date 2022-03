Umbertide, litiga con i genitori e scappa di casa: ritrovata a Sansepolcro dai carabinieri

E' stata ritrovata dai carabinieri sola, impaurita ed infreddolita nella sua automobile all’interno del parcheggio di un supermercato biturgense, dopo che era scappata da Umbertide.

Lieto fine per una brutta avventura, che ha tenuto con il fiato sospeso una intera famiglia.

La donna, di appena 30 anni, si era allontanata dalla casa in auto, in cui vive con i genitori, proprio a causa di alcuni dissidi familiari.

I genitori, non vedendola tornare dopo alcune ore, l'hanno chiamata al cellulare ripetutamente, ma senza mai avere una risposta. Il telefono squillava a vuoto. A questo punto non si sono persi d'animo e hanno iniziato a cercarla nei luoghi solitamente frequentati dalla ragazza. Ma ancora nulla. Così, nel cuore della notte, dopo diverse ore di assenza, i genitori hanno chiamato i carabinieri della locale stazione. I militari si sono messi subito all'opera e hanno diffuso la descrizione della trentenne a tute le pattuglie del circondario, comprese quelle di Sansepolcro. Proprio i carabinieri biturgensi l'hanno trovata: era all'interno della propria auto, parcheggiata in via del Prucino, sola e impaurita.

Preoccupati per cosa le fosse potuto succedere qualcosa in quelle ore di assenza da casa i militari , nell’attesa che i genitori della donna li raggiungessero sul posto, hanno provato a farla parlare rassicurandola e chiedendole di farsi visitare dai medici del 118, che l'ha rifiutato.

Nel frattempo sono stati avvisati i genitori che, dopo ore e ore, hanno potuto riabbracciare la propria figlia.