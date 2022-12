Domenica 11 dicembre alle ore 16.00 presso il “Teatro delle Scuole Elementari Garibaldi”, si terrà la presentazione del libro “Le piripizzie de Pinocchio Bambuccino della Fratta” di Silvano Conti, illustrazioni di Antonio Renzini.

Il libro è suddiviso in quarantatre capitoli, sette in più rispetto ai 36 scritti da Carlo Collodi tra il 1881 e il 1883, questo si è reso necessario per la continuità e l’adattamento temporo-spaziale del racconto che si arricchisce di nuove figure e personaggi. Il racconto, è ambientato ad Umbertide nei primi anni Sessanta e la voce narrante è in “frattigiano urbano”, ossia in un linguaggio che forse non appartiene più ai tempi nostri con termini come: sintuto, doventato, siccume… ed inizia nel quartiere delle “Case Nove” (attuale Via Roma) per poi spostarsi, nei capitoli successivi, in altri punti cruciali di Umbertide.

E’ bellissimo vedere come alcuni personaggi molto conosciuti della Fratta degli anni Sessanta si sostituiscano con quelli del Pinocchio classico e di come scambino tra di loro dialoghi e aneddoti in dialetto sicuramente divertenti, ma anche pronti a far riflettere il lettore, perché nelle “piripizzie di Pinocchio” è facile identificarsi soprattutto, a chi è toccato di cadere in basso proprio come è successo a Pinocchio quando rischia addirittura di morire, per poi rialzarsi e diventare “ n vero ómo, e che ómo!”. L’autore, riesce magistralmente ad affiancare al linguaggio popolare e popolano del dialetto, un linguaggio colto, raffinato, come spesso ci ha abituato.

Silvano Conti, nasce il 12 luglio del 1951 ad Umbertide dove risiede e vive dalla nascita. Diplomato geometra, ha lavorato in un’importante azienda locale del settore meccanico. Personalità poliedrica che spazia dalla musica (drummer in una formazione rock degli anni ‘60), alla pittura, alla botanica, alla micologia di cui è profondo conoscitore (Classificatore presso il Circolo Micologico Perugino negli anni 80). È caparbio podista con predilezione per il gran fondo; conoscitore delle problematiche sociali e dei meccanismi del lavoro, autodidatta nella conoscenza del latino e studioso delle lingue vernacolari e dei dialetti che ne derivano; amante del Jazz, della musica classica e della buona musica in generale.