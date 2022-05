Ex assessore trovato morto in casa a Umbertide: la città piange la scomparsa di Franco Bartocci

Era morto da alcuni giorni Guardabassi Bartocci, da tutti noto come Franco, che è stato trovato stamattina nella sua abitazione in via Grieco. Bartocci, di 74 anni, viveva solo non era sposato e non aveva figli. A lanciare l'allarme è stato un suo amico che da giorni non lo vedeva e non lo sentiva nemmeno al telefono. Quando i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e ai medici del 118, hanno trovato il corpo del settantaquattrenne ancora a letto, ormai senza vita. Bartocci era molto conosciuto in città, per la sua intensa attività politica.

E' stato diverse volte segretario del Psi cittadino. Sotto il Garofano è stato consigliere comunale dal 1980 al 1995: quindici anni fra i banchi della massima assise. Un periodo lunghissimo interrotto solo due anni, dal 1985 al 1987, per occupare il ruolo di assessore. Non solo, ma Bartocci è stato consigliere per la Comunità Montana Alto Tevere dal marzo 1980 al luglio 1985 e assessore dal marzo 1991 al dicembre 1995.

Ha avuto un ruolo di primo piano anche del Molino popolare altotiberino, in cui ha seduto nel cda dal maggio 1984 all'aprile 1996, mente dal 1981 al 1985 ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico del perugino, nonché vice presidente della Multiservices Srl Umbertide dal 2010. Una persona sempre presente nelle dinamiche cittadine. Tanti i messaggi di cordoglio fra cui quelli del sindaco Luca Carizia: ''L'Amministrazione Comunale – si legge in una nota - esprime le condoglianze per la scomparsa di Franco Bartocci Guardabassi che ha ricoperto l'incarico di consigliere del Comune di Umbertide dal 1980 al 1995 e di assessore comunale dal 1985 al 1987''. Cordoglio anche da Marco Locchi, Umbertide Partecipa, e Luca Squartini segretario comunale dei Socialisti per Umbertide. I funerali si terranno sabato 28 maggio alle 14.30 nella chiesa di Cristo Risorto di Umbertide.