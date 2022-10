Umbertide, ricevuto in municipio il maestro Massimo Coco

Il sindaco Luca Carizia ha ricevuto questa mattina (venerdì 7 ottobre) in Comune il violinista di fama internazionale Massimo Coco. Il maestro Coco, docente presso il Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze e con all'attivo prestigiose collaborazioni con orchestre a il livello nazionale e internazionale, si trova in città da alcuni giorni per partecipare al masterclass organizzato dalla scuola di musica “I Concertisti” e questa sera (sabato 8 ottobre) alle 21 si esibirà insieme agli allievi della scuola diretta dal maestro Gianfranco Contadini presso la chiesa di Cristo Risorto.

Violinista, violista e compositore, il maestro Massimo Coco (nato nel 1960) ha compiuto gli studi musicali sotto la guida di Renato De Barbieri al Conservatorio “Paganini” di Genova e al “Mozarteum” di Salisburgo. Svolge un’intensa attività concertistica a cui alterna spesso il ruolo di violino di spalla o capofila presso importanti istituzioni lirico sinfoniche, tra cui l’ Orchestra Nazionale della Rai di Milano, l’Arena di Verona, “i Pomeriggi Musicali” di Milano, l’Orchestra da Camera “Milano Classica”, l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia Romagna “A. Toscanini”, il Teatro Lirico Sperimentale” di Spoleto, la Fondazione del Festival Pucciniano, il Carlo Felice di Genova, l’Ente “Luglio Musicale Trapanese”, l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Tunisi, il Maggio Musicale Fiorentino e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Dal 2000 al 2004 è stato assistente nella classe di Lewis Kaplan presso l’Internationale Sommerakademie del Mozarteum di Salisburgo, è stato docente presso i Conservatori “Canepa” di Sassari, “Ghedini” di Cuneo e “Paganini” di Genova, e dal 2018 è titolare della cattedra di violino presso il Conservatorio “Cherubini” di Firenze. Suona un violino risalente al 1750 attribuito alla scuola di Mathias Klotz.

“La visita del maestro Coco nella nostra città è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità – dice il sindaco Luca Carizia – A lui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver scelto Umbertide per questo importante momento di condivisione culturale”.