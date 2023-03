Umbertide, incidente in E45: lunghe file e disagi

Lunghe file e disagi per gli automobilisti in E45, in direzione sud per un incidente nei pressi dell'uscita di Umbertide, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 30 marzo.

Nello scontro, stando a una prima ricostruzione, sono rimasti coinvolti un camion e un furgone.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Città di Castello, guidati dal viceispettore Lucio Stazi, insieme a i vigili del fuoco e agli specialisti del 118.

Non si esclude la presenza di feriti.