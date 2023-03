Umbertide, il sindaco Luca Carizia incontra la vice presidente della Camera, onorevole Anna Ascani

Il sindaco Luca Carizia ha ricevuto la visita della vice presidente della Camera dei Deputati, onorevole Anna Ascani, insieme al consigliere regionale Michele Bettarelli, per affrontare insieme il tema dell'emergenza sisma.

Hanno fatto un saluto ai volontari della Protezione Civile di Umbertide nella loro sede operativa per ringraziarli del grande lavoro svolto fino ad ora per l'emergenza sisma.

Era presente anche il presidente, Gabriele Lisetti, che insieme ad alcuni volontari ha dato il benvenuto all'onorevole Ascani e al consigliere Bettarelli.

''La visita di una delle massime cariche istituzionali dello Stato riveste un carattere di particolare importanza perché dimostra come nei momenti di criticità ed emergenza ci si raccolga tutti intorno alla comunità colpita dagli eventi – hanno detto - E' un segnale di grande caratura politica vedere come anche chi appartiene a schieramenti differenti difronte al bene comune e ai bisogni del cittadino possano perseguire un unico intento. Il sindaco Carizia ringrazia l'Onorevole Anna Ascani e il Consigliere Regionale Michele Bettarelli per aver portato la loro solidarietà e il loro calore alla comunità umbertidese, cercando ancora di mantenere alta l'attenzione sul tema sisma ed evitando che questo evento possa non avere la giusta rilevanza''.