Umbertide, il ''Gruppo Volontari'' mette in guardia i cittadini da possibili truffe

Da alcuni giorni alcuni individui stanno chiamando ai numeri di casa di alcuni cittadini umbertidesi spacciandosi per membri del Gruppo Volontari Umbertide che chiedono offerte di 10 euro.

''La nostra associazione non effettua chiamate a casa chiedendo donazioni in denaro – hanno detto i vertici - L'appello che facciamo ai nostri concittadini è quello di non cadere in questo tranello messo in moto da sconosciuti che vogliono solamente truffarli.

La nostro associazione non fa assolutamente queste cose e chi conosce la nostra realtà lo sa perfettamente. Quindi, prestate la massima attenzione quando ricevete le telefonate di sconosciuti che chiedono soldi a nostro nome''.

Intanto dall'associazione colgono l'occasione per ricordare l'appuntamento di sabato 7 e domenica 8 maggio, quando la mattina il Gruppo Volontari Umbertide sarà presente in piazza Mazzini con l'Azalea della Ricerca della Fondazione Airc per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne.