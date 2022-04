Umbertide, il centro islamico apre le porte durante il Ramadam

Centro culturale islamico a porte aperte durante il Ramadan, con tanto di cena per chi vive o lavora vicino alla sede.

E' accaduto a Umbertide, dove l'associazione – guidata dal presidente Chafiq El Oqayly .- ha organizzato un convivio multietnico. In totale sono stati circa una quarantina gli italiani che hanno preso parte all'evento, in una serata all'insegna dell'amicizia e di grande cordialità, con i membri della Comunità Islamica che hanno preparato il Cous Cous, piatto tipico di paesi arabi.

''Abbiamo voluto condividere con i nostri vicini e con la città un momento di gioia, in occasione del Ramadam – ha detto El Oqayly - Ringrazio chi è intervenuto. E' stato un incontro positivo''.

Il Ramadan (mese in di digiuno in memoria della prima rivelazione del Corano al profeta Maometto) prosegue e si concluderà lunedì, con la cerimonia di chiusura che verrà realizzata nella sede provvisoria in via Morandi perchè per i membri dell'associazione culturale era troppo difficile e complicato reperire tutta la documentazione richiesta dal Comune per la concessione dello stadio Morandi, come avvenuto tutti gli altri anni. Durante il Ramadan, inoltre, sono state tenute per gli appartenenti alla comunità islamica, delle lezioni tenute di professori arrivati direttamente dal Marocco che ''Hanno spiegato i principi dell'Islam'', come ha sottolineato anche El Oqayly.