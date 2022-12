Umbertide, il 15 dicembre alla Biblioteca Comunale la presentazione del libro “La primavera torna sempre con le viole”

Giovedì 15 dicembre sarà presentato presso la Biblioteca Comunale il libro di Manuela Violi “La primavera torna sempre con le viole”.

Una casa da ristrutturare, la casa paterna da cui tutto ha avuto inizio. Rientrarci non è facile, ci sono i ricordi di un grande dolore, troppo vicino e mai lontano per essere dimenticato. Dalle finestre un po' di luce filtra nella polvere; ogni oggetto, ogni parete, ogni superficie parla di quell'amore ancestrale che la morte percuote con violenza, ma che mai potrà spezzare. Tra quelle mura, il racconto di una vita si scioglie in un'intima confessione. Il desiderio di ritrovare le proprie radici, il bisogno di ricomporre ferite profonde e di testimoniare con forza il proprio sì alla vita, nonostante le ombre che ci portiamo dentro e che ci piegano come un legno verde. Tutto alla fine torna, come in un lungo sogno, limpido e luminoso, sulle orme del proprio cammino, in quel luogo che chiamiamo casa, stazione di partenza e di arrivo di un cuore lacerato e ricomposto, rinnovato nel calore di una vita nuova, nella luce di una primavera che sussurra il suo messaggio di speranza.

L'evento avrà inizio alle ore 18.00.