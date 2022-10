Umbertide, grave incidente a Montecastelli: donna di 49 anni ricoverata a Perugia

E' stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia una quarantanovenne di Umbertide a causa di un incidente stradale.

La donna era alla guida della propria auto, una Dacia Stepway quando dopo aver superato la frazione di Montecastelli ha centrato un tir che stava viaggiando in direzione opposta alla sua. Sul posto sono subito arrivati il 118, i vigili del fuoco che hanno estratto la donna delle lamiere contorte dell'auto e i carabinieri. I medici hanno deciso di trasportare in codice rosso al Santa Maria della Misericordia la donna, che presenterebbe fratture importanti agli arti inferiori, ma per un quadro più preciso delle sue condizioni bisognerà attendere il referto dei medici perugini.

Il traffico, durante le operazioni, è stato deviato su Trestina.