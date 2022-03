Umbertide, giovane arrestato dai carabinieri per spaccio

Aveva in casa non solo cocaina, materiale da taglio e cellulari usati per contattare i clienti, ma anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso, un pugnale, un coltello ed uno sfollagente. I carabinieri hanno arrestato un 29enne di nazionalità bielorussa per spaccio: processato è stato condannato a un anno e al pagamento di 4500 euro.

A portare a termine l'operazione sono stati i militari del Norm, coadiuvati da quela della stazione di Monte Santa Maria Tiberina.

Tutto nasce nella zona del “Parco della Reggia” del comune di Umbertide. Nelle vie prospicenti i militari – qualche giorno fa dietro ad alcune segnalazioni - hanno intercettato il giovane straniero che, sebbene incensurato, era riuscito ad attirare l’attenzione dei militari a causa delle sue attività illecite: era stato fermato proprio immediatamente dopo aver venduto una dose di cocaina ad un 32enne del posto, anch’egli bloccato ed identificato. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di sequestrare ulteriore stupefacente del tipo cocaina, già suddiviso in dosi, oltre a materiale da taglio e confezionamento ed alcuni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti, tutto a conferma dell’attività di spaccio posta in essere dal giovane.

Inoltre, all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso, un pugnale, un coltello ed uno sfollagente, tutto sottoposto a sequestro in palese violazione della legge in materia di armi. Il giovane, immediatamente arrestato, il mattino successivo è stato processato per direttissima; a suo carico, dopo la convalida dell’arresto e il patteggiamento da lui richiesto, il Giudice ha emesso una sentenza di condanna a 1 anno di reclusione e multa di 4.500 euro, con sospensione condizionale della pena.