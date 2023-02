Umbertide, Giorno del Ricordo: l'incontro con Franco Papetti

Si svolgerà sabato 18 febbraio a partire dalle 10 al Cinema Metropolis l'incontro con Franco Papetti, presidente dell'associazione Fiumani italiani nel mondo e vicepresidente vicario della Federazione delle Associazioni degli Esuli istriani, fiumani e dalmati. L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Umbertide, fa parte delle iniziative per il Giorno del Ricordo. Precedentemente previsto per venerdì 10 febbraio, l'incontro era stato procrastinato a sabato 18 per gli impegni del presidente Papetti alle cerimonie per la Giornata del Ricordo che si sono svolte al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L'iniziativa vedrà la partecipazione degli studenti di alcune classi Scuola secondaria di primo grado di primo grado “Mavarelli-Pascoli” e del Campus “Leonardo Da Vinci”.

Tale ricorrenza che si celebra ogni anno il 10 febbraio, è stata istituita con la legge n.92 del 30 marzo 2004, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.