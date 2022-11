Umbertide, manutenzione piazza principale del quartiere Fontanelle: disco verde dal Consiglio

E' stato approvato all'unanimità nel corso della seduta del 28 novembre l'ordine del giorno presentato dal presidente del Consiglio Comunale Marco Floridi sulla riqualificazione di piazza Enrico Berlinguer nel quartiere di Fontanelle.

“Piazza Enrico Berlinguer – ha detto Floridi nel suo intervento – è un importante centro di aggregazione, sia per i bambini ma anche per le famiglie e che è stata terminata circa 35 anni fa. La piazza necessita di interventi, specialmente inerenti all'installazione di nuovi giochi per bambini come altalene e scivoli, la sistemazione dell'illuminazione pubblica, interventi di pulizia generale e dei muretti”.

“Proprio per questo – ha concluso – con questo ordine del giorno vengono previsti interventi di manutenzione per la riqualificazione di piazza Enrico Berlinguer come fissare le panchine al terreno in maniera che nessuno possa spostarle; interventi di pulizia generale a fondo di tutta la zona, soprattutto dei muretti presenti; verniciare le parti in ferro; installazione e sostituzione di nuovi giochi per bambini e la sistemazione dell'illuminazione pubblica di tutta la piazza”.

Nell'annunciare il voto favorevole all'ordine del giorno, l'amministrazione ha ribadito l'importanza del luogo e questi interventi devono tenere conto della disponibilità dell'ente anche alla luce dei rincari dei costi dell'energia.

Posto in votazione l'ordine del giorno sugli interventi di riqualificazione di piazza Berlinguer ha ricevuto il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti.