Umbertide, impianti fotovoltaici alla scuola “Marcella Monini” e alla piscina comunale

E' stato approvato dalla Giunta comunale il primo passo per la realizzazione di due impianti fotovoltaici che andranno ad abbattere i costi energetici della nuova scuola dell'infanzia “Marcella Monini” e della piscina comunale situata in via Morandi.

Si tratta di due interventi di efficientamento energetico, che saranno attuati grazie a un contributo erogato al Comune di Umbertide da parte del Ministero dell'Interno per un totale di 180mila euro, suddiviso in 90mila euro per il 2023 e altrettanti per il 2024.

Dopo una attenta analisi la scelta è ricaduta sulla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sulla scuola “Monini” (intervento previsto per l'annualità in corso) e la piscina comunale (i lavori sono previsti per il 2024).

Per quanto riguarda la scuola “Monini”, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico porterà la classe energetica dell'istituto da A3 ad A4, che è una classe maggiormente efficiente.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico presso la piscina porterà a ridurre notevolmente i consumi di energia e renderà maggiormente sostenibile l'intera struttura.

“La crisi energetica e il conseguente aumento dei costi dell'energia ci impongono scelte mirate per il presente e per il futuro per rendere ancora più efficienti da un punto di vista della produzione dell'energia le strutture di proprietà comunale – dicono il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici e all'Istruzione, Alessandro Villarini – Con la realizzazione dei due impianti fotovoltaici avremo quindi una nuova scuola 'Marcella Monini' ancora più al passo coi tempi e una piscina comunale ancora più performante. E' bene ricordare che per quanto concerne l'efficientamento della pubblica illuminazione è in fase di affidamento la gara che ha individuato, nella forma della sinergia tra pubblico e privato, il soggetto che si dovrà occupare della sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nel territorio comunale con nuove lampade Led a basso consumo energetico e della gestione degli stessi. Tutto questo a dimostrazione di come la nostra Amministrazione punta verso un nuovo modo di pensare al territorio attraverso azioni vere e tangibili nei confronti dei cittadini”.