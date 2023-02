Umbertide, Rifondazione comunista a sostegno de "La Sinistra. Per Umbertide"

''Un percorso politico che si pone l'obiettivo non solo di contribuire alla sconfitta delle destre, ma anche di stare con radicalità sui contenuti programmatici che servono ad Umbertide, al territorio, all'Umbria. Questo è e sarà il nostro impegno''. Andrea Ferroni, Segretario provinciale di Rifondazione comunista di Perugia, entra così nel dibattito politico a pochi mesi dalle elezioni a Umbertide, che '' rivestono un'importanza significativa non solo per la città, ma anche per l'Alta Valle del Tevere e per l'Umbria'', secondo gli esponenti di rifondazione comunista.

''Abbiamo assistito cinque anni fa ad un grande consenso verso un sindaco leghista, un consenso inimmaginabile per la storia di Umbertide e che oggi sta dentro un contesto regionale e nazionale a trazione Fratelli d'Italia – hanno aggiunto - Conosciamo bene le conseguenze del caso sul piano politico amministrativo, sociale e culturale, così come non ci sfuggono le responsabilità pesanti di chi ha governato storicamente Umbertide, comprese le nostre''.

Per Ferroni e i vertici di Rifondazione comunista ''Oggi però servono discontinuità rispetto agli interpreti e soprattutto una credibile proposta unitaria di governo locale, pena riconsegnare la città alle destre''. Così lanciano l'obiettivo: ''Anche ad Umbertide pensiamo che occorrerebbe un nuovo sistema di alleanze, un percorso unitario delle forze politiche e sociali del cambiamento, progressiste e di sinistra per costruire una proposta alternativa e sconfiggere le destre. All'interno di questo indirizzo, compagne e compagni del nostro partito stanno lavorando per dare vita a La Sinistra. Per Umbertide"