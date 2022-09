Umbertide, al via le domande per i contributi regionali per l'acquisto dei libri scolastici

L'Ufficio Istruzione del Comune di Umbertide informa che c'è tempo fino a giovedì 29 settembre per la presentazione della domanda per accedere ai contributi per l'acquisto dei libri di testo scolastici.

Beneficiari del contributo regionale sono gli alunni che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado ed appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), in corso di validità, risulti essere uguale o inferiore a 15.493,71 euro.

L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo.

Gli appositi modelli possono essere scaricati dal sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/istruzione/bandi-istruzione), dal sito del Comune di Umbertide (www.comune.umbertide.pg.it) o si possono ritirare presso le presidenze di competenza.

Le domande (alle quali deve essere allegato un documento di identità del richiedente) possono essere presentate mediante posta certificata all'indirizzo comune.umbertide@postacert.umbria.it o tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Umbertide negli orari di apertura al pubblico.

La richiesta deve essere presentata entro e non oltre giovedì 29 settembre 2022.