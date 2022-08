Umbertide, dal Gruppo volontari una piantina di leccio per ogni bambino

Alberi di leccio per le bambine e i bambini umbertidesi. L'associazione Gruppo Volontari Umbertide presso la serra comunale “Orti felici” ha portato alcune piante da affidare alle piccole e ai piccoli umbertidesi di ogni età.

L'affidamento di piccole piante di leccio rientra all'interno del progetto “Nati insieme”, sorto dalla collaborazione tra il Gruppo Volontari Umbertide e il Comune di Umbertide.

“Nati insieme” ha visto la luce in una maniera particolare. Sono state raccolte delle ghiande di leccio che successivamente sono state piantate nel 2021. Le ghiande, circa 300, sono nate tutte e così è stato pensato che ogni piccolo umbertidese poteva avere la sua piantina.

Ogni leccio viene assegnato a un bambino e in ogni vasetto è messo il proprio nome a cui è stato donato. Le piantine resteranno qui alla serra e i ragazzi del progetto 'PrendiAMOci Cura' le tuteleranno fino al 21 novembre, giorno della Festa dell'Albero, quando saranno messe a dimora in zone protette del capoluogo e delle frazioni che saranno scelte insieme all'Amministrazione Comunale. Vicino a ogni albero verrà messa una mattonella in ceramica con il nome del bambino a cui è stata assegnata la pianta, così da avere un bellissimo ricordo quando sarà grande.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “PrediAMOci cura”, iniziativa portata avanti da alcuni anni, con l’obiettivo di prendersi cura degli spazi verdi della città, tutelandoli e donando loro maggior bellezza.

Tutte le bambine e i bambini che vorranno adottare un leccio possono far contattare ai loro genitori l'Associazione Gruppo Volontari Umbertide chiamando il numero 3477321852.