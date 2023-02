Umbertide, ''Corrente'' presenta il candidato a sindaco: è Federico Rondoni

Si chiama Federico Rondoni, ha trentuno anni, ingegnere di professione con tre lauree all’attivo (laurea triennale in Ingegneria civile, laurea magistrale in design navale, laurea magistrale internazionale in studi spaziali conseguita a Strasburgo) ed è il primo candidato a sindaco, e lo fa sotto le insegne del movimento ''Corrente''.

''Corrente. - ha spiegato – è un progetto di costruzione di una comunità in cui ogni persona possa avere una vita degna, priva di discriminazioni e ricca di stimoli e opportunità. Sappiamo che è un progetto ambizioso, una sfida. Ma insieme le sfide si affrontano e si superano – ha aggiunto Rondoni - noi abbiamo iniziato parlando del nostro sogno di futuro e insieme gli abbiamo dato una forma: insieme abbiamo costruito Corrente''.

''Per noi Corrente rappresenta un viaggio, con una destinazione chiara: una società diversa da quella nella quale viviamo, di cui tutte le persone possano sentirsi parte e trovare una comunità che le sostenga – ha affermato il candidato a sindaco - Sogniamo questo per Umbertide e intendiamo metterci in gioco per renderla la comunità che vogliamo. La strada non sarà semplice, ma con le giuste compagne e compagni di viaggio sappiamo che può essere percorsa. Per raggiungere la nostra meta, ci candidiamo alle elezioni amministrative, con una lista che ho la fortuna di rappresentare come candidato sindaco''.

Diverse le tappe per presentare il programma. Dopo aver cominciato con Spedalicchio, continueranno con Calzolaro il 23 febbraio e Pierantonio il 1 marzo, entrambi gli incontri avranno luogo nei CVA della frazione alle 21, concludendo con le altre frazioni in data ancora da definire.

''Vi aspettiamo per continuare a parlare con voi dell'Umbertide che vogliamo costruire e ricevere più punti di vista possibili – ha concluso - Potete incontrarci ai prossimi eventi e seguire il nostro lavoro attraverso le nostre pagine social Instagram e Facebook o il nostro sito www.corrente2023.org''.