Umbertide: si allontana da casa, ritrovato nel parco Ranieri

E' stato ritrovato solo a metà pomeriggio, dopo che la mattina aveva lasciato la propria abitazione. Ore di paura per un quarantenne di Umbertide, che è stato rintracciato dai carabinieri nella zona di parco Ranieri.

L'allarme è stato lanciato, nelle prime ore del pomeriggio, dai familiari: l'uomo era uscito in tarda mattinata dalla propria abitazione per andare a svolgere attività ginnica, senza telefono cellulare al seguito e nonostante le numerose ore trascorse, non aveva ancora fatto rientro.

I carabinieri, dopo aver accertato che l’uomo non era nei posti da lui solitamente frequentati e verificato che non fosse in ospedale, hanno immediatamente organizzato una vasta operazione di ricerca, facendo intervenire anche pattuglie limitrofe. A poco meno di due ore dall’avvio delle ricerche, in cui si sono uniti anche i conoscenti del giovane e volontari allertati dall’allarme lanciato sui social dai familiari dello scomparso, le ricerche hanno dato esito positivo, poiché l’uomo veniva rintracciato all’interno della pineta del parco Ranieri, in evidente stato confusionale.

Immediatamente assistito e trasportato al locale pronto soccorso, il giovane è stato trattenuto per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni sono risultate buone e l’emergenza è finalmente rientrata