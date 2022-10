Umbertide, ha fatto esplodere un petardo in piazza: denunciato

Ha fatto esplodere un grosso petardo in piazza: nei guai un giovane.

Era da poco passata la mezzanotte, quando al numero dei carabinieri, sono arrivate alcune segnalazioni circa una esplosione avvenuta nei pressi di piazza Matteotti a Umbertide.

Sul posto si è immediatamente recata una pattuglia di militari: acquisite le prime informazioni da alcune persone presenti, hanno capito che l’esplosione era quella di un petardo simile ad una bomba carta

Cos' hanno effettuato un giro di perlustrazione e hanno intercettato un 24enne del posto che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 petardi del tipo F4, categoria non di libera vendita e che ne destina l’utilizzo solamente a persone con conoscenze specialistiche e licenza o nulla osta rilasciato dal Questore.

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane, che non ha voluto fornire indicazioni circa la provenienza del materiale rinvenuto e sequestratogli, all’uscita da una cena con un gruppo di amici, avrebbe esploso il petardo senza una particolare ragione, determinando il fuggi fuggi del gruppo di amici. Accompagnatolo in Caserma, il ragazzo è stato denunciato per detenzione dei petardi e la loro esplosione.