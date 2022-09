Umbertide, auto pirata centra un motorino: scatta l'appello sui social

Vettura centra un motorino e non si ferma. Adesso i familiari sono alla ricerca dell'auto pirata

''Abbiamo segnalato il tutto ai carabinieri''. Si conclude così il post del fratello di un giovanissimo di Umbertide che è stato coinvolto in un incidente, in cui la vettura che lo avrebbe centrato non si è fermato.

A raccontare quanto accaduto è il fratello, nei social, dove scrive che '' a mezzogiorno mio fratello è stato tamponato con il motorino all'incrocio tra via dei Patrioti e via Cristoforo Colombo (la strada che porta a San Benedetto) da una signora sulla settantina bassa con con capelli chiari e corti che guidava una Fiat Panda bianca/azzurrina''.

Nel racconto il fratello evidenzia che ''La signora è, purtroppo, andata via senza accertarsi delle sue condizioni nonostante la violenta caduta''. Il giovanissimo in motorino è stato ''soccorso da alcuni passanti'' e ha aggiunto che ha perso i sensi dopo ad avere segnalato dolori su tutto il corpo e mal di testa. Il ragazzo è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale di Città di Castello.

Da qui l'appello: ''Scrivo questo post per informare la signora che indipendentemente dalle dinamiche dell'incidente questa è omissione di soccorso e che abbiamo segnalato il tutto ai carabinieri''.