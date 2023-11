Umbertide, arriva un nuovo maresciallo dei carabinieri

Il maresciallo Arcangelo Perrone è stato trasferito alla stazione carabinieri di Umbertide.

Originario della provincia di Lecce, il Maresciallo Arcangelo Perrone ha iniziato la carriera nell’Arma nell’anno 2014. Dopo oltre 3 anni di servizio alla Stazione di Roma Montespaccato con il grado di carabiniere, è risultato vincitore di concorso per allievo maresciallo. Ammesso quindi al corso triennale presso la Scuola per Marescialli dei Carabinieri di Firenze, ove ha conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza, nel 2021 era stato destinato al medesimo Reparto di istruzione ove è rimasto fino al suo trasferimento ad Umbertide.