Umbertide, aperte le iscrizioni al nido d'infanzia e al centro bambini

Il Comune di Umbertide comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2022 – 2023 al servizi educativi comunali per la prima infanzia Nido e Centro Bambini “Il Ranocchio”.

Gli interessati potranno scaricare la domanda di iscrizione dal sito istituzionale del Comune di Umbertide, compilare il modello di richiesta in ogni sua parte e, unitamente ed una copia del documento di riconoscimento del firmatario, inviare la richiesta, esclusivamente in formato Pdf, al seguente indirizzo mail: comune.umbertide@postacert.umbria.it. In alternativa possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30).

Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Servizi scolastici-Istruzione-Asilo nido può essere contattato telefonicamente nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 ai numeri 075/9419225 o 075/9419224

Le iscrizioni si chiudono il giorno 30 giugno 2022.

Alla scadenza del termine, l’Ufficio preposto procederà alla formulazione delle graduatorie sulla base dei punteggi assegnati come da regolamento comunale