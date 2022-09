Umbertide, allestimento decorativo e manutenzione delle rotatorie stradali: pubblicato un nuovo bando

Rotatorie stradali, scatta la sponsorizzazione da parte di privati. E' stato pubblicato all'abo pretorio online il nuovo avviso pubblico rivolto ai soggetti pubblici e privati, associazioni ed enti che intendono stipulare contratti di sponsorizzazione per l'allestimento decorativo e conseguente manutenzione delle rotatorie stradali.

Quello pubblicato recentemente è il secondo avviso pubblico sulla questione. Il primo era stato pubblicato nel 2021 e portò all'adozione di cinque rotatorie, che sono: quella lungo la ex strada statale Tiberina 3 bis che fa intersezione con via Martiri della Libertà, la rotonda Italia che fa incrocio con via Roma e viale Unità d'Italia, la rotatoria di piazza Marx, la rotatoria di largo Fezzuoglio e la rotonda di piazza Gramsci davanti alla stazione ferroviaria.

In tutte sono sette le rotatorie individuate nel nuovo avviso e sono così collocate: rotatoria via Morandi incrocio con via Primo Maggio, rotatoria via Pertini intersezione con via Portella della Ginestra, rotatoria via Capitini intersezione con via Cavour, rotatoria via Maestri del Lavoro quartiere Fontanelle, rotatoria via Spoletini intersezione con via Calabria e via Madonna del Moro, rotatoria zona industriale Pian d'Assino, rotatoria via Caravaggio.

In particolare, con il contratto di sponsorizzazione l’amministrazione comunale intende affidare la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi all’interno di rotatorie stradali. E' prevista la gestione e cura dell’area verde all’interno di rotatorie e di aree verdi stradali già esistenti e la gestione degli allestimenti esistenti di tipo stagionale. Il contratto di sponsorizzazione, avrà durata da un minimo di tre ad un massimo di sette anni a decorrere dalla stipula dell’atto medesimo. Le aree oggetto di sponsorizzazione, manterranno la destinazione d’ uso pubblico, in conformità agli strumenti urbanistici.

Gli interessati alla sponsorizzazione dovranno presentare le domande entro le ore 13.00 del giorno 28 ottobre 2022. La documentazione da fornire (insieme a tutti i dettagli tecnici) è disponibile nell'avviso pubblico. Gli interessati, possono ottenere informazioni sulla procedura presso il IX Settore del Comune di Umbertide telefonando ai numeri 0759419248 o per email all'indirizzo l.antoniucci@comune.umbertide.pg.it.

“Quella dell'avviso pubblico rivolto per le sponsorizzazioni che portano all'abbellimento e la manutenzione della rotatorie stradali, è una progetto che abbiamo potuto sperimentare già lo scorso anno con la relativa adozione delle prime cinque rotatorie tramite questo percorso – affermano il sindaco e l'assessore comunale all'ambiente – Come amministrazione, abbiamo deciso di proseguire ancora lungo questa strada che vede una collaborazione fattiva tra Comune e cittadini, proprio per portare a una maggiore riqualificazione di questi importanti spazi verdi che rappresentano un biglietto da visita fondamentale per una città”.