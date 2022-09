Umbertide, al via l'edizione 2022 delle Fiere di Settembre, presenti 164 espositori

Con il taglio del nastro presso l'ingresso in viale Unità d'Italia che si è svolto nella mattinata di venerdì 9 settembre sono partite ufficialmente le Fiere di Settembre 2022.



Alla cerimonia inaugurale, iniziata con i saluti del sindaco che non ha potuto partecipare a causa della sua positività al Covid-19, hanno preso parte la vicesindaco con delega al Commercio, l'assessore ai Lavori pubblici, l'assessore all'Ambiente, il presidente del Consiglio comunale, membri del Consiglio Comunale, il comandante della Polizia Locale Gabriele Tacchia, il presidente di Confcommercio Umbertide, Amedeo Fiorucci, il presidente del Gruppo Comunale di Protezione Civile Gabriele Lisetti insieme a una delegazione di volontari dell'associazione e volontari del locale comitato della Croce Rossa Italiana. A impartire la benedizione all'evento, rientrante nelle celebrazioni per la Madonna della Reggia, è stato Don Gerardo Balbi, vicario per la Zona Pastorale di Umbertide.



Questi i numeri delle Fiere 2022: 164 espositori suddivisi in 109 posteggi, 22 gazebo di prodotti tipici regionali, 27 stand e 6 aree libere. Numeri veramente importanti – ha affermato nel corso della cerimonia di inaugurazione la vicesindaco - che dimostrano come le Fiere siano un volano per tutta la categoria del commercio ambulante che in un momento di difficoltà come quello in corso possono contare su un evento che rappresenta una opportunità per tutto il settore.



Il tradizionale percorso che tocca viale Unità d'Italia, piazza Marx, via Tusicum e via Morandi da quest'anno si arricchisce con l'inizio via XX Settembre dedicato allo street food che si aggiunge a quelle classiche della Fiera presso la rotonda Italia e via Morandi, con la presenza della “Via del gusto”.



Un radicale cambiamento sia dal punto di vista tecnico che estetico è stato effettuato grazie alla sostituzione di tutti gli stand in metallo con strutture noleggiate perfettamente a norma e dotate di pedana ignifuga e impianto elettrico autonomo.



Concerti, esibizioni di danza, dimostrazioni e altri spettacoli si svolgeranno nel corso dei tre giorni dell'evento presso il palco principale situato al centro del percorso Fiera. Protezione Civile e Croce Rossa Italiana faranno interessanti dimostrazioni per tutti e tre i giorni di evento presso le proprie aree. Inoltre ci saranno eventi anche al Museo Rometti situato presso la Fabbrica Moderna (FA.MO). Tutto questo a dimostrazione di come le Fiere di Umbertide non siano solo commercio ma c'è una ulteriore offerta culturale, volontaristica e musicale per tutti i visitatori.



I visitatori avranno a disposizione gratuita parcheggi nelle vicinanze degli ingressi principali della fiera, ovvero quelli nei pressi della stazione ferroviaria, della piscina comunale, in via Ranieri e via Boldrini.