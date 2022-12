Umbertide, a Santa Croce la presentazione del libro “La viola e la pietra” di Francesca Cencetti

Parlare di Francesca Cencetti in poche righe è veramente riduttivo: docente di lingua e letteratura inglese, poi dirigente scolastico in varie scuole umbre, quindi pittrice. Ora la vediamo nella nuova veste di scrittrice con la sua recente prima uscita : “La viola e la pietra” per “Ali&eno editore”, che presenterà il 9 dicembre nella Sala del museo di Santa Croce a Umbertide alle 17.30. Il testo propone 54 poesie nell’arco di 121 pagine con i contributi introduttivi di Donato Loscalzo e Marco Bussagli e un capitolo finale (“Metamorfosi artistiche”) con le opere pittoriche di Caterina Calabresi, Luigi Stefano Cannelli, Moreno Gaudenzi e Domenica Luppina.

Ad affiancarla nella veste si moderatore ci sarà Fabrizio Ciocchetti e l’autrice potrà contare sul sostegno dell’associazione umbertidese Frog, sull’Accademia dei Riuniti e gli studenti del Campus “Da Vinci” che leggeranno alcune sue liriche accompagnati dal pianoforte.

L'autrice ha detto che ha scritto una raccolta di poesie per unire le due anime che da sempre le appartengono : quella artistica e quella poetica. E’ un tipo di poesia che può essere letta da tutti perché allude ai fatti della vita più importanti come il dolore, la gioia, i tradimenti.