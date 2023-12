Non poteva uscire di casa la sera, ritrovato ubriaco dopo aver tamponato un'auto

I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno denunciato un 40enne tunisino, residente da tempo nel comune di Città di Castello, per aver violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, reiterazione di guida senza patente, guida in stato di ebbrezza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti a seguito di una richiesta per un sinistro provocato dal 40enne in quanto aveva tamponato l’autovettura condotta da altra persona. Lo straniero è stato subito visto in difficoltà per l'abuso di bevande alcooliche e invitato a sottoporsi ad accertamento con etilometro, ma si è opposto.

Da ulteriori controlli è emerso che il 40enne, oltre ad essere risultato sprovvisto della patente di guida, era anche sottoposto agli obblighi derivanti dall’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle ore 7 del mattino.

Accompagnato in caserma, l’uomo ha assunto un atteggiamento irriguardoso ed offensivo nei confronti degli operanti, insultandoli ripetutamente.

Oltre alla denuncia il mezzo utilizzato, intestato alla coniuge, è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, con conseguente contestazione alla proprietaria della sanzione amministrativa per incauto affidamento.