Città di Castello, ubriachi alla guida o a piedi per i vicoli: raffica di multe e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un vasto servizio di controllo con particolare attenzione alle violazioni al codice della strada per condotte di guida pericolose, ma anche alla repressione dei reati commessi durante la movida nel centro storico tifernate.

Impegnati nei controlli alla circolazione stradale lungo le vie principali di accesso alla città i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza tre persone, un 25enne di Umbertide, un 30enne di Città di Castello e una donna 35enne di Città di Castello. I tre sono stati sorpresi alla guida dei propri mezzi con tasso alcolemico di gran lunga superiori al previsto e per loro, oltre alla denuncia penale, sono scattate le sanzioni accessorie del ritiro della patente e sequestro dell’autovettura.

I controlli sono proseguiti anche all’interno delle piazze e dei vicoli del centro storico dove, militari in servizio appiedato, hanno controllato numerosi ragazzi e ragazze che sostavano nei pressi dei locali pubblici.

Quattro giovani sono stati sanzionati con un’ammenda di che va da 51 a 309 in quanto sorpresi in evidente stato di ubriachezza.