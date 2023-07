Alla guida ubriachi, strage di patenti e denunce in Alto Tevere: uno si è schiantato contro il muretto sulla E45

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, con i militari delle Stazioni di San Giustino e Citerna, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e denunciato sei persone.

I controlli si sono concentrati nei comuni di San Giustino e Citerna e nei territori di Selci Lama e Pistrino, dove sono stati controllati numerosi veicoli ed indentificate altrettante persone.

I denunciati sono un 34enne di San Giustino che a bordo della propria autovettura è risultato positivo all’etilometro con un tasso di oltre 2 G/L; un 63enne di Sansepolcro, controllato alla guida di una BMW, risultato positivo all’etilometro con un tasso di oltre 1 G/L; un 27enne di nazionalità rumena, abitante a Città di Castello, controllato alla guida di una utilitaria, risultato positivo all’etilometro con un tasso di circa 1 G/L; un 23enne di nazionalità rumena, abitante a Città di Castello, controllato alla guida di una Renault, risultato positivo all’etilometro con un tasso di oltre 1,4 G/L; un 47enne di San Giustino denunciato per il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti all’etilometro dopo che, alla guida della propria autovettura, era andato a collidere contro le barriere jersey lungo la E45, fortunatamente senza arrecare danno a terze persone.

Denuncitato anche un 41enne tunisino, già noto alle forze di polizia, trovato alla guida di un’autovettura senza essere in possesso di patente di guida e che, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha violato anche la prescrizione di non uscire di casa in orario notturno.