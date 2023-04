Non trova il suo appartamento e bussa a tutte le porte del condominio: multata per ubriachezza

Gli agenti del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti, nella notte scorsa, presso un condominio dove era stata segnalata la presenza di una persona che, in stato di ebbrezza, stava importunando gli abitanti dello stabile.

I poliziotti della Squadra Volante hanno preso contatti con i richiedenti, i quali hanno riferito che la donna, una straniera di 36 anni, aveva bussato alle porte, chiedendo a gran voce di entrare.

La donna è stato poi trovata dagli agenti seduta sulle scale del condominio, in stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e non in grado di rispondere alle domande dei poliziotti.

Alla fine gli agenti sono riusciti a risalire all'appartamento occupato dalla donna, nel condominio, e l’hanno aiutata a rientrare nell'abitazione, dopo averla sanzionata per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.