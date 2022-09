Tutela e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, approvata dal Consiglio l'istituzione del marchio di Denominazione Comunale

Tutelare e valorizzare le attività agroalimentari e artigianali locali tramite l'istituzione del marchio di Denominazione Comunale (DE.CO.): è quanto approvato dal Consiglio Comunale di Umbertide su proposta della vicesindaco con delega allo Sviluppo economico Annalisa Mierla nel corso della seduta del 28 settembre.

L'assise ha quindi dato il via libera con i voti favorevoli della maggioranza (Lega e LiberaIlFuturo) e l'astensione delle opposizioni (Partito Democratico, Umbertide Cambia e Movimento 5 Stelle) all'apposito atto che regolamento per l'attribuzione del marchio DE.CO.

Attraverso questo regolamento il Comune di Umbertide intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta. Il Comune intende quindi anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.

Il regolamento stabilisce anche come i requisiti per l'attribuzione del marchio DE.CO. I prodotti si fregeranno del marchio dovranno essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni del Comune di Umbertide. La Denominazione Comunale potrà essere riconosciuta solo a quelle specialità e particolarità che siano prodotte con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali.

In particolare dovranno essere indicati: il nome del prodotto; l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale); la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto; le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti; la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Tutto sarà deciso da una apposita commissione che sarà composta da tecnici, esperti e responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per la città. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

Verrà anche creato un logo per rendere riconoscibile il marchio De.Co del Comune di Umbertide che sarà identificativo delle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti tipici.

“Da oggi Umbertide ha il suo marchio di Denominazione Comunale – ha affermato la vicesindaco Mierla nel suo intervento - Sono veramente orgogliosa di portare in questa sede uno strumento che può, se utilizzato a dovere, a tutelare e promuovere nel territorio i nostri prodotti tipici. Ce ne sono tanti e le potenzialità sono enormi: mi vengono in mente certi tipi di miele, le pesche di Montecorona, la torta mischia che è una eccellenza esclusivamente umbertidese e l'oliva Bianchella. Lasciatemi immaginare i ristoranti che una volta decisa una convenzione con i rappresentanti di categoria della ristorazione, sia gli umbertidesi e i turisti andranno nei ristoranti e troveranno nel menù dei prodotti tipici con un marchio tipico. E' stato un percorso lungo e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo cammino. L'iter è stato e sarà abbastanza importante perché verrà nominata una specifica commissione e dovrà essere creato un logo attraverso il quale sarà riconosciuto il marchio De.Co. Del Comune di Umbertide”.