Città di Castello, trovati in possesso di droga: in cinque segnalati e con la patente ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno attuato un vasto servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e nei pressi dei locali della movida e dei parchi pubblici.

Sono state cinque le persone segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti: un 29enne straniero abitante ad Umbertide, controllato nella serata di venerdì in quel centro e trovato in possesso di modica quantità di stupefacente tipo hashish; un 40enne italiano abitante a Citerna, controllato nella tarda serata di sabato nei pressi di una stazione di servizio e trovato in possesso di modica quantità stupefacente del tipo cocaina. All’uomo è stata inoltre immediatamente ritirata la patente di guida; un 40enne tifernate, controllato nella tarda serata di sabato nella periferia tifernate, trovato in possesso di modica quantità di stupefacente del tipo cocaina e marijuana. Anche in questo caso all’uomo è stata ritirata la patente di guida; un 18enne di Città di Castello, controllato nella notte di domenica nei pressi di una nota discoteca del capoluogo valtiberino, trovato in possesso alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; un 20enne straniero abitante a Città di Castello, controllato nella notte di domenica, anch’egli nei pressi di una nota discoteca del capoluogo valtiberino e trovato in possesso di modica quantità di stupefacente del tipo hashish.

Per i segnalati verrà avviato il prescritto programma di monitoraggio a cura delle preposte autorità amministrative e sanitarie.