Travolto mentre va in bici, vola dal ponte e finisce sull'argine del fiume in piena

Travolto mentre va in bici fa un volo dal ponte e precipita sull’argine del torrente in piena. È accaduto ieri a San Giustino, vittima un 38enne originario di Umbertide, che nel circolare in sella alla sua bici, intorno alle 11 è stato travolto dal conducente di una vettura sul ponte che attraversa il torrente Selci, sulla strada Tiberina 3Bis tra la Selci Lama e San Giustino.

L’uomo è stato soccorso da alcuni automobilisti e poi ricoverato all’ospedale di Città di Castello e le sue condizioni non sono gravi.

Il conducente dell’auto è finito contro il muretto del ponte, fermandosi un centinaio di metri dopo il punto dell’urto.

Sul posto oltre al 118 con un’automedica, sono giunti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. La notizia è riportata dal quotidiano La Nazione Umbria.