Città di Castello, in arrivo la carta "Dedicata a te" per 424 persone per l'acquisto di generi di prima necessità

Sono 424 i tifernati aventi diritto a percepire la Carta “Dedicata a te”. Il Comune di Città di Castello ha ricevuto l’elenco dei beneficiari individuati dall’INPS e il Settore Politiche sociali sta predisponendo le comunicazioni per i destinatari fra i nuclei familiari di almeno tre persone, con un ISEE fino ad un massimo di 15mila euro e non percettori di Reddito di Cittadinanza o altro sostegno sociale.

Nella lettera saranno indicate le informazioni utili e, soprattutto, il codice identificativo della carta “Dedicata a Te”, nominativa e prepagata sulla quale verrà attribuito l’importo di 382,50 euro per l’acquisto di beni di prima necessità e che potrà essere ritirata presso qualsiasi Ufficio Postale. Per il ritiro è necessario presentare allo sportello il codice comunicato, un documento di identità in corso di validità e il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.

La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari, e sarà necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma sopra indicata. Al fine di incentivare la misura di sostegno, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste sta definendo alcune convenzioni, sia con le principali associazioni di categoria che con singoli esercenti, al fine di consentire, in sede di acquisto dei beni di prima necessità, di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti.