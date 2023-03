Umbertide, terremoto: oltre 140 le persone che hanno trascorso la notte fuori casa

Sono stati oltre 140 le persone che hanno dormito fuori casa. Raddoppiati i posti letto nella palestra della scuola elementare di Pierantonio, dove nella notte fra venerdì e sabato hanno trovato alloggio ben 89 persone, mentre sono 20 quelli che hanno usufruito dell'alloggio nella palestra della scuola Di Vittorio a Umbertide. A questo vanno aggiunti i 41 a Sant'Orfeto, secondo le informazioni di Stefano Nodessi, responsabile per la Regione Umbria del Governo del territorio.

A fare il punto della situazione, è stato il sindaco Luca Carizia, al termine di un summit nel Coc, centro operativo comunale, allestito negli spazi della Protezione civile.

''Al momento – ha detto – stimiamo in circa 200 gli sfollati, con 8 edifici privati inagibili, a cui vanno sommate le due scuole di Pierantonio. Questa mattina sono partire anche sei squadre di tecnici, con i pompieri, protezione civile e genio civile, per le verifiche sulle altre strutture che ci sono state segnalate''.

Il primo cittadino, con apposita ordinanza, ha disposto anche la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici fino a martedì prossimo, 14 marzo. Il provvedimento comporta il rinvio di tutte le competizioni in programma nel fine settimana nel territorio comunale. L'ordinanza, emessa a seguito delle scosse telluriche di giovedì scorso, con epicentro nel territorio del Comune di Umbertide, è stata emessa con lo scopo di garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi regionali e nazionali di protezione civile. La proroga della chiusura degli impianti sportivi comunali consentirà di completare i controlli tecnici per la valutazione della staticità e sicurezza delle sedi.

Rinviato lo spettacolo Terra chiama Tommy di e con Silvia Fancelli e Damiano Augusto Zigrino della Compagnia Politheater, in programma domenica 12 marzo al Teatro dei Riuniti, a data da definire. L'evento faceva parte della programmazione della rassegna primaverile del Festival delle Nazioni, che proseguirà regolarmente con Non aveva ancora il cappello… Storia di una edizione delle Avventure di Pinocchio, uno spettacolo dedicato al pubblico delle scuole nato dal genio creativo di Enrico Paci – in scena anche come attore – in sinergia con le musiche di Tarek Komin e la danza di Cecilia Perioli (San Giustino, 23 marzo). Sarà poi la volta del Duo Philocaly, composto dal soprano Risa Minakata e dal pianista Raul Patrick Maritean, che proporrà un recital lirico con pagine di Bellini, Rossini, Respighi, Liszt, Fauré, Berg e Richard Strauss (Monte Santa Maria Tiberina, 24 marzo). Infine l’Ensemble Suono Giallo eseguirà un programma affascinante tra classico e contemporaneo composto da musiche di Debussy, Bach, Milhaud, Daniela Terranova e Maurizio Azzan (Montone, 26 marzo). Per maggiori informazioni 075 8522823 ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.



La programmazione della rassegna primaverile del Festival delle Nazioni proseguirà regolarmente con Non aveva ancora il cappello… Storia di una edizione delle Avventure di Pinocchio, uno spettacolo dedicato al pubblico delle scuole nato dal genio creativo di Enrico Paci – in scena anche come attore – in sinergia con le musiche di Tarek Komin e la danza di Cecilia Perioli (San Giustino, 23 marzo). Sarà poi la volta del Duo Philocaly, composto dal soprano Risa Minakata e dal pianista Raul Patrick Maritean, che proporrà un recital lirico con pagine di Bellini, Rossini, Respighi, Liszt, Fauré, Berg e Richard Strauss (Monte Santa Maria Tiberina, 24 marzo). Infine l’Ensemble Suono Giallo eseguirà un programma affascinante tra classico e contemporaneo composto da musiche di Debussy, Bach, Milhaud, Daniela Terranova e Maurizio Azzan (Montone, 26 marzo).



I biglietti per tutti i concerti della rassegna primaverile sono in vendita online su www.vivaticket.it e presso la sede del Festival delle Nazioni in via Guglielmo Marconi 8 (piano terra) a Città di Castello, aperta tutti i giorni, esclusi sabato e domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Molto contenuto il costo dei titoli di accesso: intero € 5,00, ridotto under18 € 1,00. Le biglietterie sul luogo del concerto aprono un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per maggiori informazioni 075 8522823 ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.