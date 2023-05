Temporali, a Umbertide esonda il torrente Reggia

Temporali in Alto Tevere, a Umbertide esonda il torrente Reggia. Come spiega una nota del comune "a seguito delle copiose piogge che nella notte del 10 maggio hanno interessato il nostro territorio, si è verificata l'esondazione del torrente Reggia in particolare nella parte sottostante piazza del Mercato".

Il Comune ha istituito "il divieto di transito pedonale e veicolare su tutto il percorso fino a domenica 14 maggio" per "procedere al ripristino della transitabilità nei tratti erosi dall'acqua nonché per rimuovere i rami e ripulire l'area".