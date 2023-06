Città di Castello, task force per i controlli del territorio: centro storico e perifera al setaccio

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Città di Castello sono stati impegnati nei servizi straordinari “Borghi Sicuri” finalizzati a prevenire i reati predatori ed i furti, in particolare, nella zona di Santa Lucia, del centro storico e dell’immediata periferia. Le verifiche si sono poi estese capillarmente anche a San Giustino, nelle frazioni di Lama e Selci e in tutte le aree commerciali e industriali.

Sono state identificate 123 persone e sottoposti a verifica 44 veicoli. I poliziotti hanno effettuato anche 4 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita e sottoporre a controlli più approfonditi le persone con precedenti specifici o sospette.

Il monitoraggio ha interessato anche gli esercizi pubblici dove si è proceduto a identificare gli avventori (al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati) e ad effettuare verifiche circa il possesso delle licenze, oltre che al rispetto del divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori.

Verificato anche l’osservanza dell’obbligo di esposizione nel locale del titolo autorizzativo posseduto, della tabella dei prezzi dei prodotti somministrati, dell’elenco delle bevande alcoliche, della tabella dei giochi proibiti.