IL VIP - Stanley Tucci ospite speciale all’Umbria Film Festival: riceverà le chiavi di Montone

Stanley Tucci riceverà le chiavi della città e sarà ospite speciale della 26esima edizione dell’Umbria Film Festival, in programma dal 6 al 10 luglio a Montone.

"L’attore cinematografico, teatrale e televisivo, regista e sceneggiatore, doppiatore e produttore, candidato al Premio Oscar come Miglior attore non protagonista per Amabili resti e vincitore di 2 Golden Globe per Winchell e Conspiracy - Soluzione finale - scrive la Provincia di Perugia - , riceverà le chiavi del borgo sabato 9 luglio alle 21 in Piazza San Francesco".

Lo stesso giorno sarà presentato il film Supernova, regia di Harry Macqueen, alla presenza dell’attore. "Sam e Tusker, interpretati rispettivamente da Colin Firth e Stanley Tucci, partner da 20 anni, viaggiano attraverso l'Inghilterra a bordo del loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato diagnosticato l'insorgere di una malattia, il tempo insieme è sempre più prezioso", spiega ancora la Provincia. Il film, diretto da Harry Macqueen, è stato distribuito nell’autunno del 2020 e presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Racconta e indaga come l’amore sia il motore che permette di superare le avversità.

Colin Firth, già ospite dell’Umbria Film Festival nel 2004, ha ricevuto anche lui le chiavi della città di Montone.